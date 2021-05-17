В Петербурге пьяный мужчина толкнул с лестницы друга

Ранее в полицию Северной столицы поступило сообщение от мужчины 1995 года рождения о драке у д. 1 по ул. Есенина, около кафе «23 этаж». Фото: flickr.com

Ранее в полицию Северной столицы поступило сообщение от мужчины 1995 года рождения о драке у д. 1 по ул. Есенина, около кафе «23 этаж». Фото: flickr.com

Полиция Петербурга задержала неработающего мужчину 1976 года рождения. В результате внезапно возникшей ссоры с другом, после выпивки он толкнул его. Тот упал в лестничный проём.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, злоумышленника доставили в 36-о1 отдел полиции, где в отношении него составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Под административным надзором не состоит.

Ранее в полицию Северной столицы поступило сообщение от мужчины 1995 года рождения о драке у д. 1 по ул. Есенина, около кафе «23 этаж».

Прибывшая на место полиция установила, что неработающего мужчину 1962 года рождения с закрытым переломом костей таза в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу № 3.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга накрыла мастерскую по разбору угнанных иномарок.