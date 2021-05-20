На Витебском проспекте пешеход попал под колеса иномарки

Полиция Московского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

Инцидент произошел поздним вечером 19 мая.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома 65 по Витебскому проспекту 23-летний водитель, управляя автомобилем Honda Civic, вне зоны пешеходного перехода сбил 37-летнего мужчину, переходившего дорогу.

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 82-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате вторая иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Максус».