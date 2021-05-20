Труп неизвестного мужчины достали из Невы

В Адмиралтейском районе Петербурга из Невы достали труп неизвестного мужчины

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 19 в полицию поступило сообщение о том, что по направлению к Дворцовому мосту, в 30 метрах от берега плывет труп человека.

У дома 22 по Английской наб. из воды реки Невы без внешних признаков насильственной смерти в стадии гнилостных изменений достали труп неизвестного мужчины. На вид погибшему около 40 лет. По предварительной информации, тело находилось в воде две недели.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе в Северной столице на улице Егорова было замечено тело мужчины. Сообщается, что страшная находка была сделана недалеко от школы №564.