На фасаде дома в Петербурге заметили летучую мышь

На фасаде дома в Петербурге заметили летучую мышь
Летучая мышь может быть переносчиком различных болезней. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

В Петербурге проснулись летучие мыши. Горожанам напомнили, как нужно вести себя при встрече с рукокрылыми.

В среду, 19 мая, жители Парнаса запечатлели летучую мышь. Гость мирно сидел на фасаде одного из домов.

Как сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО, в появлении летучих мышей нет ничего необычного, поскольку они начали выходить из спячки, в которой проводят от 6 до 8 месяцев.

Летучие мыши не имеют гнезд, поэтому ищут убежища на чердаках, в заброшенных зданиях, могут залетать и в жилые помещения. При встрече с рукокрылым не нужно пугать его, кормить и брать в руки. Следует надеть перчатки, накрыть животное полотенцем, а затем посадить в коробку и выпустить на улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Приморского района сфотографировал летучую мышь, прилетевшую к его окну.

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