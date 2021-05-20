Мишустин предложил внести вакцинацию от COVID в календарь прививок

Мишустин предложил внести вакцинацию от COVID в календарь прививок
Михаил Мишустин заявил, что вакцинация должна продолжаться, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Фото: kremlin.ru

Вакцинацию от коронавируса захотели внести в национальный календарь прививок. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомним, что вакцинация от новой болезни необходима для того, чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Мишустин отметил, что соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Северной столицы приглашают на прививку от COVID-19 путем отправки сообщений на портале «Здоровье петербуржца».

Напомним, в Северной столице работают 134 прививпункта, 23 выездные бригады. В ТЦ действуют мобильпункты. В Петербурге уже привились более 533 тыс. человек.

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