Мишустин предложил внести вакцинацию от COVID в календарь прививок

Вакцинацию от коронавируса захотели внести в национальный календарь прививок. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомним, что вакцинация от новой болезни необходима для того, чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.
Как сообщили «РИА Новости», Мишустин отметил, что соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Северной столицы приглашают на прививку от COVID-19 путем отправки сообщений на портале «Здоровье петербуржца».
Напомним, в Северной столице работают 134 прививпункта, 23 выездные бригады. В ТЦ действуют мобильпункты. В Петербурге уже привились более 533 тыс. человек.