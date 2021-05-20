Кардиолог Татьяна Погода заявила, что эпидситуация в Петербурге требует немедленной вакцинации

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге приводит к тому, что стало необходимо развернуть дополнительные койка-места в 5-ом павильоне «Ленэкспо».

Заместитель начальника стационара по кардиологии Погода Татьяна как и многие медицинские работники активно призывает вакцинироваться от коронавирусной инфекции, потому как, по ее мнению, ковидом стали болеть уже гораздо тяжелее.

А так как средний возраст заболевших варьируется между 60-65 годами, это приводит к тому, что появляется необходимость госпитализации.

Кроме того, по словам Погоды, зачастую встречаются и отягчающие заболевания, такие как диабет, ожирение.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что врач рассказала, как предотвратить всплески коронавируса в России.