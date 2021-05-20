12 тыс. колпинцев будет тепло этой зимой

ГУП «ТЭК СПб» произведет ремонт тепломагистрали на бульваре Трудящихся, что обеспечит надежное теплоснабжение 12 тыс. жителей Колпино.
Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб» квартал получит новые сети уже к новому отопительному сезону.
От бульвара Трудящихся дома 15 и до пересечения с улицей Веры Слуцкой поменяют 1088 метров сетей.
Реконструкция позволит обеспечить надежность и качество теплоснабжения 34 зданий, в том числе 25 жилых домов, где живут более 12 тыс. человек. Кроме того, тепло будет и четырем детским учреждениям, школам и лечебному учреждению.
Известно, что работы на данном объекте начались еще в прошлом году. При это подрядчик создал временную сеть на 60%.
Так, полный монтаж сетей вместе с благоустройством территории займет несколько месяцев. Организация планирует закончить уже в июле текущего года.
Ранее Gazeta.Spb сообщала, что ГУП ТЭК прокомментировал заявления КСП о нарушениях на миллиарды рублей.