ГУП ТЭК прокомментировал заявления КСП о нарушениях на миллиарды рублей

В ГУП «ТЭК СПб» прокомментировали сегодняшние заявления главы Контрольно-Счетной палаты Петербурга Константина Желудкова. Напомним, на заседании Законодательного собрания он заявил о значительных нарушениях в деятельности ГУП ТЭК в ходе проверки КСП. Так, правоохранителям уже направлены пять заявлений о различных нарушениях, которые исчисляются миллиардами рублей.

«Окончательный отчет Контрольно-счетной палаты на сегодняшний день не предоставлен ГУП «ТЭК СПб». Предприятию передан предварительный акт, подавляющее большинство замечаний в котором получит со стороны ТЭКа комментарии о законности и экономической целесообразности действий, — говорится в комментарии ГУП ТЭК, предоставленном Gazeta.SPb. — Пояснения на замечания в установленном порядке будут переданы аудиторам КСП».

В ГУП ТЭК отметили, что со стороны предприятия нарушений нет, на все замечания, найденные аудиторами КСП, имеются обоснования об экономической эффективности.

Напомним, проверка в ГУП ТЭК была назначена на первый и второй кварталы 2021 года. На заседании парламентарии опять раскритиковали ГУП ТЭК за майский «перетоп».

Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» — Иван Болтенков. Деятельность ГУП ТЭК курирует Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга (глава — Андрей Бондарчук). За деятельность комитета в свою очередь отвечает вице-губернатор Сергей Дрегваль.