Фестиваль на Елагином острове: в выходные расцветут ранние сорта тюльпанов

Фестиваль тюльпанов начнется уже в эти выходные. Фото: https://pixabay.com

Фестиваль тюльпанов начнется уже в эти выходные. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге в Петроградском районе города22-23 мая и 29-30 мая пройдет фестиваль тюльпанов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга уже в эти выходные в парке можно будет насладиться ранними сортами цветок, а в конце месяца – более поздними.

Известно, что на площади в 4000 квадратных метров посажено более 200 тыс. луковиц тюльпанов.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал, что Елагин остров всегда пользовался популярностью у горожан, а фестиваль тюльпанов это такое мероприятие, которое стоит продолжать проводить ежегодно.

Петербуржцы ждут традиционного фестиваля тюльпанов на Елагином острове. Стоит напомнить, что в 2019 году он был награжден званием «Лучшая мировая туристическая дестинация тюльпанов» на World Tulip Summit.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что петербуржцев приглашают на юбилейный фестиваль концертов на крыше.