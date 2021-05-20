В Петербурге вновь закрыли скверы и парки из-за грозы

В Петербурге вновь закрыли скверы и парки из-за грозы
Сразу несколько зеленых зон закрыли из-за непогоды. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Второй день подряд горожане и туристы не могут насладиться прогулками. Всему виной непогода.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 20 мая, снова закрыли скверы и парки в исторической части города. Дело в том, что разбушевалась непогода – гроза и сильный ветер стали причиной принятого решения. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Для посещения были недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский Никольский и Екатерининский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора.

Напоминаем, что впервые зеленые зоны закрыли вчера, 19 мая. За последние двое суток ветер успел повалить около трех сотен деревьев. Горожан просят держаться подальше от хлипких конструкций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гроза уже уничтожила десятки деревьев и убила человека, но еще не закончила с Петербургом.

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