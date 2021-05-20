Гроза уже уничтожила десятки деревьев и убила человека, но еще не закончила с Петербургом

Непогода дала Петербургу лишь небольшой перерыв, чтобы отдышаться после двух жутких вечеров с ливнем, грозой и штормовым ветром. Накануне спасателям вновь пришлось подбирать разбросанные по городу деревья. Пострадал еще один человек.

В среду, 19 мая, непогода ударила по Петербургу не с такой силой, как днем ранее, но, тем не менее, устроила массу неприятностей горожанам.

Еще днем в преддверии штормового ветра в Петербурге закрыли сады и скверы. Горожан перестали пускать, в том числе в Никольский, Таврический сады, сквер у Казанского собора и другие.

Как и прогнозировали, гроза ударила по Северной столице во второй половине дня. Спасателям пришлось непросто – за день они успели совершить 75 выездов. Только 52 сообщения региональное управление МЧС получило из-за падения деревьев.

О некоторых горожан сообщали в социальных сетях. Так, на Народного Ополчения из-за шторма дерево упало на две легковушки, а в Екатерингофском парке дерево чуть не убило маленького мальчика. В Московском районе не обошлось без травм дерево рухнуло на автомобиль. В результате сидящий в ней человек получил серьезные травмы и погиб.

Сообщалось также, что из-за ливня помутнела вода в Неве в районе Рыбацкого. Эксперты заявили, что берег там не укреплен. Дождем размыло грунт, который вместе с выпавшими осадками попал в реку.

О том, что гроза натворила в Петербурге во вторник, 18 мая, Gazeta.SPb уже рассказывала.

Немногим лучше ситуации будет в четверг, 20 мая. Как сообщил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, Петербург находится в полосе атмосферного фронта. Фронтальный раздел станет причиной облачной с прояснениями погоды. Во второй половине дня он, как ожидается, вызовет кратковременные дожди, местами возможны грозы.