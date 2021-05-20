Во время непогоды в Петербурге упало 52 дерева и погиб один человек

Всего спасатели совершили 75 выездов.

В Санкт-Петербурге вечером 19 мая разбушевалась непогода – порывы ветра достигли 18 метров в секунду. Спасателям пришлось совершить 75 выездов из-за различных последствий – 52 из них были связаны с падением деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

О некоторых инцидентах рассказывали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Так, на Народного Ополчения из-за шторма дерево упало на две легковушки, а в Екатерингофском парке дерево чуть не убило маленького мальчика. На Гранитной улице ветка тополя упала на провода, что стало причиной перекрытия движения транспорта.

Известно также о падении дерева на автомобиль в Московском районе. В результате серьезные травмы, ставшие причиной летального исхода, получил сидящий в ней человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после ливня помутнела вода в Неве.