В Петербурге после ливня помутнела вода в Неве

Дело в том, что в районе Рыбацкого берег не укреплен и находится в естественном состоянии.

Жители Санкт-Петербурга сегодня, 19 мая, обратили внимание на то, что вода в Неве в районе Рыбацкого проспекта помутнела после ливня. Происходящее уже прокомментировали в Северо-Западном межрегиональном управлении Роспироднадзора.

Эксперты заявили, что разводы на акватории реки заметили в районе Рыбацкого проспекта 51/1. Там не укреплен берег, он находится в естественном состоянии.

«Дождем размыло грунт, который вместе с выпавшими осадками попал в реку, что привело к помутнению воды вдоль неукрепленного берега реки»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что на данный момент за сутки выпало примерно 72% осадков от месячной нормы мая.

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