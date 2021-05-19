На Народного Ополчения дерево упало на проезжающие мимо машины

Дерево упало на два автомобиля. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Дерево упало на два автомобиля. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Кировском районе сегодня, 19 мая, из-за непогоды упало дерево. Оно навалилось прямо на проезжающие мимо легковые автомобили. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконткте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Подводника Кузьмина и проспекта Народного Ополчения. Там из-за сильного ветра надломилось дерево и упало на два автомобиля. Это затруднило движение, отмечают свидетели. Они не сообщают, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Напоминаем, что в эту среду ближе к вечеру в город пришла непогода. Петербуржцы стали свидетелями сильного ветра и дождя. Ожидается, что ситуация за окном будет ухудшаться в ближайшие дни.

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