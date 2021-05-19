Жители Кингисеппа показали град размером с яйцо

Жители Кингисеппа показали град размером с яйцо
Жители города показали крупный град. Фото: «Кингисепп | KNG» / «ВКонтакте»

На город обрушилась непогода, в связи с чем местным стоит быть осторожней на улице.

В Кингисеппе сегодня, 19 мая, выпал крупный град. Некоторые местные жители уверяют, что он был размером с небольшое яйцо. Своими эмоциями они поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Кингисепп | KNG».

На снимках и видео, опубликованных в паблике, видно, что небо покрыто темными тучами, а на улице бушует непогода. На машины и людей с неба падал крупный град. Сотрудники МЧС отметили, что грозы и сильный ветер ожидается не только в Ленинградской области, но и Санкт-Петербурге. В связи с этим гражданам стоит проявить бдительность – иначе можно стать участником несчастного случая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды.

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