Эксперт объяснил низкие темпы вакцинации в России

Эксперт объяснил низкие темпы вакцинации в России
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Он отметил, что в стране довольно много антипрививочников, которые отрицают пользу вакцинации.

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, почему в России наблюдается низкий темп вакцинации от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

На данный момент в стране сделали прививку 24 миллиона человек. Эксперт считает, что низкие показатели связаны с движением антипрививочников, которое существовало в стране во все времена. Вполне вероятно, что граждане боятся делать прививки, а вот по какой причине – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заявила о нежелании петербуржцев прививаться от коронавируса. Она рассказала, что массовой вакцинации в городе не наблюдается.

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