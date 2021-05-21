Матвиенко рассказала о необходимости системы госмониторинга окружающей среды

Россия подписала Парижское соглашение, по которому Россия должна сдержать рост мировой средней температуры и к 2050 году достичь углеродной нейтральности.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообщалась с «Парламентской газетой» и рассказала о важной функции экологического мониторинга.
Она охватывает главные показатели состояния окружающей среды и отвечает всем требованиям. Без неё госэкологическая политика просто невозможна, отметила Матвиенко.
Она добавила, что сейчас разрабатывается новая стратегия развития. В ней прорабатываются вопросы экологии.
Сохранением окрсреды обеспокоены и власти Петербурга. В городе думают над раздельным сбором отходов и утилизацией мусора.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологи призвали выпускников школ отказаться от воздушных шаров.