Экологи призвали выпускников школ отказаться от воздушных шаров

Российский экологический оператор призвал выпускников отказаться от традиционного запуска воздушных шаров из-за негативного воздействия на экологию.

Так, в нынешнем году школу окончат около 697 тыс. одиннадцатиклассников и, если каждый из них запустит по шарику, то в окружающей среде окажутся более 2 тыс. кг неперерабатываемого мусора — пластика и латекса.

Как сообщил ТАСС, остатки шаров в лучшем случае попадут в бак для смешанных отходов, затем окажутся на полигоне, где будут разлагаться от четырех до ста лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» обещают провести в очном формате.