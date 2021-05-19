Экологи призвали выпускников школ отказаться от воздушных шаров

Экологи призвали выпускников школ отказаться от воздушных шаров
Загрязнение окружающей среды происходит колоссальное. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Российский экологический оператор призвал выпускников отказаться от традиционного запуска воздушных шаров из-за негативного воздействия на экологию.

Так, в нынешнем году школу окончат около 697 тыс. одиннадцатиклассников и, если каждый из них запустит по шарику, то в окружающей среде окажутся более 2 тыс. кг неперерабатываемого мусора — пластика и латекса.

Как сообщил ТАСС, остатки шаров в лучшем случае попадут в бак для смешанных отходов, затем окажутся на полигоне, где будут разлагаться от четырех до ста лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» обещают провести в очном формате.

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