В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 43 человека

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 43 человека
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 43 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 21 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии почти достигло 14 тыс.

Также за последние сутки в городе на Неве 1 266 человек побороли болезнь и выписались из больниц человека. Также медики подтвердили болезнь еще у 815 петербуржцев.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 954 человека. Третье место у Подмосковья — 753 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России.

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