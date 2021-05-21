Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
Садики появятся в домах по адресам: Мурино, Воронцовский бульвар, 20 к.3 и Ручьевский пр., 9. Фото: Setl Group

Россияне с 21 мая смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке.

Соответственный документ, опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Теперь россияне смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте налоговой службы, не заполняя декларации и не собирая документы.

Для получения вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка будет в течении месяца вместо трех, а деньги вернутся в срок до 15 дней.

Действующий сейчас механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы районы-лидеры по темпам роста цен на жилье.

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