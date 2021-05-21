Песков назвал высказывания COVID-диссидентов вредными фейками

Песков назвал высказывания COVID-диссидентов вредными фейками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков привел пример сознательных и вредных фейков. Фото: kremlin.ru

Высказывания COVID-диссидентов являются самым страшным видом фейков, потому что они вредные. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, особенную опасность представляет то, что «это сконструированные, сгенерированные сознательные фейки».

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что представители таких сообществ могут спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях, беспорядки в любой стране, а также испортить отношения между людьми и целыми государствами.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России планируют в скором времени испытать вакцину «Спутник V» на детях.

COVID-диссиденты Дмитрий Песков коронавирусная пандемия


 

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