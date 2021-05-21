Вспыхнувшую в Петроградском районе автомастерскую тушили 20 спасателей

В Петроградском районе Петербурга 20 спасателей тушили шиномонтаж. Место ЧП окутал густой дым.
Возгорание случилось в доме №1 по Малому проспекту Петроградской стороны. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного части в 13:49. К месту происшествия были направлены 20 сотрудников на четырех спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, пламя охватило бокс шиномонтажа на площади 12 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате возгорания обошлось без пострадавших. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
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