Вспыхнувшую в Петроградском районе автомастерскую тушили 20 спасателей

Вспыхнувшую в Петроградском районе автомастерскую тушили 20 спасателей
Территорию около места пожара на Малом проспекте окутал густой дым. Фото:

В Петроградском районе Петербурга 20 спасателей тушили шиномонтаж. Место ЧП окутал густой дым.

Возгорание случилось в доме №1 по Малому проспекту Петроградской стороны. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного части в 13:49. К месту происшествия были направлены 20 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, пламя охватило бокс шиномонтажа на площади 12 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате возгорания обошлось без пострадавших. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус.

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