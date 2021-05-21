Задержан пьяный мужчина, выбивший ногой витрину магазина на 9-й Советской

В Центральном районе Петербурга задержали хулигана, разбившего витрину магазина.

Инцидент произошел в четверг, 20 мая, на 9-й Советской улице. К правоохранителям обратился сотрудник продуктовой лавки. Он рассказал, что пьяный прохожий ударом ноги разнес уличную витрину, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, стражам порядка удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании еще одного хулигана в Петербурге. Мужчина устроил погром в отеле на Турбинной.