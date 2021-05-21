Задержан пьяный мужчина, выбивший ногой витрину магазина на 9-й Советской

Задержан пьяный мужчина, выбивший ногой витрину магазина на 9-й Советской
Правоохранители задержали пьяного мужчину, разгромившего витрину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Центральном районе Петербурга задержали хулигана, разбившего витрину магазина.

Инцидент произошел в четверг, 20 мая, на 9-й Советской улице. К правоохранителям обратился сотрудник продуктовой лавки. Он рассказал, что пьяный прохожий ударом ноги разнес уличную витрину, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, стражам порядка удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании еще одного хулигана в Петербурге. Мужчина устроил погром в отеле на Турбинной.

задержание новости СПб росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из ковида в «цифру»: каким стал 2020 год для недвижимости Петербурга
Экс-главу Фонда петербургского капремонта Дениса Шабурова выпустили из изолятора
«Бетономешалка» сбила с ног мотоциклиста по дороге в Красное село
В Веселом поселке невеселый инцидент: мужчины вышли из троллейбуса, ...
Стало известно, когда откроется зона просмотра матчей Евро на Дворцовой площади
Петербург уже стоит в 8-балльных пробках
Транспортная прокуратура Петербурга отреагировала на сообщение Аэрофлота о ...
Женщина, две девочки и взрослый мужчина: последние жертвы падений с высоты ...