Задержан хулиган, устроивший погром в отеле на Турбинной

Задержан хулиган, устроивший погром в отеле на Турбинной
Хулиган разбил дверь в номере. Фото: УВО ВНГ по СПб

В Кировском районе росгвардейцы задержали ранее судимого хулигана за погром в номере отеля.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу, под утро 27 апреля стражи порядка задержали выпившего гражданина, устроившего погром в номере отеля на Турбинной улице.

Постоялец отеля выпил и разнес свой номер: он разбил стекло входной двери, сломал стол и другую мебель. Персонал гостиницы нажал тревожную кнопку, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Было установлено, что ранее хулиган был судим за кражу, мошенничество и незаконное хранение наркотиков. Его передали полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укусивший росгвардейца житель Петербурга проведет 2,5 года в колонии.

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