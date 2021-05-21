Петербург уже стоит в 8-балльных пробках

Сегодня вечером 21 мая в Северной столице собрались 8-балльные пробки. Горожане едут с работы.

Согласно данным «Яндкс.Пробки», в пятницу, 2й мая, к 17:00 ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов. Ситуацию осложняет не только час пик, но и непогода. В городе продолжают идти дожди.

На часах только 17:00 часов, а город уже стоит в пробках. Известно, что только к 20:00 дороги разгрузятся до 5 баллов.

Наибольшее скопление машин наблюдается в центре города на Невском и Литейном проспекте, на Садовой улице, на набережной Фонтанки и близ площади Восстания. Кроме того, «красные» Пироговская и Выборгская набережные, а также Кантимировская улица.

Рекордсменом сегодня стал КАД. Там пробка тянется на семь километров. Это случилось на внутреннем кольце между Колтушским шоссе и вантовым мостом. К тому же, затор произошел и на внутреннем кольце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 350 деревьев повалил бушующий в Петербурге ветер.