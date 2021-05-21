У «Рендж Ровера» нет зада, а у «Киа Соул» переда: разбитые иномарки стоят на КАДе

Разбитый "Рендж Ровер на КАДе в Петербурге. "Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Разбитый "Рендж Ровер на КАДе в Петербурге. "Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Курортном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого очень сильно пострадали две иномарки.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» сообщается, что на 140-м километре случилось авария.

Со внутренней стороны КАД, перед Приморским шоссе посередине дороги стоит разбитый «Рендж Ровер», недалеко от него красная «Киа Соул», у которой также довольно сильные повреждения.

Дорожное происшествие осложнило движение, в связи с чем автолюбители встали в пробку.

На месте происшествия уже прибыли автомобили скорой медицинской помощи.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся водители иномарок.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что после ДТП на «Коле», где погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок, проводится проверка.