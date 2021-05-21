У «Рендж Ровера» нет зада, а у «Киа Соул» переда: разбитые иномарки стоят на КАДе

В Петербурге в Курортном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого очень сильно пострадали две иномарки.
В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» сообщается, что на 140-м километре случилось авария.
Со внутренней стороны КАД, перед Приморским шоссе посередине дороги стоит разбитый «Рендж Ровер», недалеко от него красная «Киа Соул», у которой также довольно сильные повреждения.
Дорожное происшествие осложнило движение, в связи с чем автолюбители встали в пробку.
На месте происшествия уже прибыли автомобили скорой медицинской помощи.
На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся водители иномарок.
Ранее Gazeta.Spb сообщала, что после ДТП на «Коле», где погиб мужчина и пострадал пятилетний ребенок, проводится проверка.