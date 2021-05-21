Илона Маска пригласили в Россию обсудить строительство завода Tesla

Илона Маска пригласили в Россию обсудить строительство завода Tesla
Илон Маск. Фото: скриншот Instagram

Минпромторг пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla.

На марафоне «Новое знание» глава SpaceX и Tesla заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода электромобилей.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в сообщении Минпромторга в Twitter.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск обеднел на пять млрд долларов из-за новости о ДТП с участием Tesla. Акции компании снизились на 3,4% до 714 долларов. Глава Tesla Илон Маск потерял около пяти миллиардов долларов после новости об аварии с участием электромобиля.

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