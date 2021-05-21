Петербуржца достали со дна купчинского пруда

Петербуржца достали со дна купчинского пруда
Труп достали из пруда в Петербурге. Фото: pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе города спасатели вытащили из пруда бездыханное тело мужчины. Есть вероятность, что пострадавший пребывал во время купания в состоянии алкогольного опьянения.

Петербургское управление МЧС 21 мая сообщает, что мужчина погиб, когда решил искупаться в пруду.

По неподтвержденной информации, пострадавший решил искупаться в пруду будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Так, компания друзей решила отдохнуть возле водоема на Будапештской улице.

Известно, что на место происшествия приехала реанимация и скорая помощь, однако спасти мужчину не смогли.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как водолазы выловили из воды тело 12-летней девочки.

новости СПб пруд утонул фрунзенский район


 

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