Петербуржца достали со дна купчинского пруда

Труп достали из пруда в Петербурге. Фото: pixabay

Труп достали из пруда в Петербурге. Фото: pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе города спасатели вытащили из пруда бездыханное тело мужчины. Есть вероятность, что пострадавший пребывал во время купания в состоянии алкогольного опьянения.

Петербургское управление МЧС 21 мая сообщает, что мужчина погиб, когда решил искупаться в пруду.

По неподтвержденной информации, пострадавший решил искупаться в пруду будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Так, компания друзей решила отдохнуть возле водоема на Будапештской улице.

Известно, что на место происшествия приехала реанимация и скорая помощь, однако спасти мужчину не смогли.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как водолазы выловили из воды тело 12-летней девочки.