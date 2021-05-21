Пассажирка такси пострадала в ДТП с трамваем на проспекте Добролюбова

В пятницу, 21 мая, в Петроградском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и трамвая.

«На проспекте Добролюбова, перед Большим проспектом П.С. автомобиль догнал трамвай», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, автомобиль Kia Rio на проспекте Добролюбова столкнулся с трамваем. Как сообщает 78.ru, 38-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Лиговском проспекте в Петербурге собралась пробка. Причиной скопления машин стало ДТП. На кадрах видно, что машины столкнулись на полосе, выделенной для автобусов и троллейбусов. У одного уз участников аварии оказалась разбита передняя часть.