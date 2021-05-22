Уголовный розыск задержал подозреваемого в нападении на малолетних петербурженок

Ранее было возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По подозрению в этом преступлении около шести вечера 21 мая у дома 196 на проспекте Ветеранов сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали 26-летнего уроженца Средней Азии, сообщает «Фонтанка».

О нападении мужчины в полицию сообщила мать одной из девочек. Она рассказала, что её 10-летняя дочь вместе с подругой встретила незнакомца днём по лесополосе в районе улицы Адмирала Черокова.

Школьницы хотели исследовать окрестности пожарного водоёма. За ними увязался молодой мужчина, который хотел познакомиться и был настойчив. Испугавшись напора, одна из девочек бросилась прочь, а другая стала отбиваться от него палкой. Однако в итоге она оказалась на земле. Незнакомец лез с поцелуями, пытался раздеть. Её подруга успела отбежать и начала звать на помощь, он скрылся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пойдут под суд автоподставщики.