Уголовный розыск задержал подозреваемого в нападении на малолетних петербурженок

Уголовный розыск задержал подозреваемого в нападении на малолетних петербурженок
Девочка в толстовке. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в нападении на двух девочек в Красном Селе. Пока одна из них звала на помощь, другая отбивалась палкой.

По подозрению в этом преступлении около шести вечера 21 мая у дома 196 на проспекте Ветеранов сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали 26-летнего уроженца Средней Азии, сообщает «Фонтанка».

Ранее было возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

О нападении мужчины в полицию сообщила мать одной из девочек. Она рассказала, что её 10-летняя дочь вместе с подругой встретила незнакомца днём по лесополосе в районе улицы Адмирала Черокова.

Школьницы хотели исследовать окрестности пожарного водоёма. За ними увязался молодой мужчина, который хотел познакомиться и был настойчив. Испугавшись напора, одна из девочек бросилась прочь, а другая стала отбиваться от него палкой. Однако в итоге она оказалась на земле. Незнакомец лез с поцелуями, пытался раздеть. Её подруга успела отбежать и начала звать на помощь, он скрылся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пойдут под суд автоподставщики.

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