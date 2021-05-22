В Петербурге введут ограничения дорожного движения из-за «ЗСД Фест»

В Петербурге введут ограничения дорожного движения из-за «ЗСД Фест»
Западный скоростной диаметр — объект, реализованный по проекту государственно-частного партнерства, заключенному в 2012 году. До 2020 года город ежегодно выплачивал концессионеру от 3,7 до 5,2 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Новые правила будут актуальны всего один день, в субботу.

В Санкт-Петербурге сегодня, 22 мая, состоится фестиваль «ЗСД Фест». В его рамках пройдут велопарад, забеги полумарафон, в связи с чем власти вводят ограничения дорожного движения. О них сообщается на сайте СПб ГКУ «ДОДД».

Ограничения для автомобилистов введут в эту субботу с 14 часов до 23 часов на четной стороне Богатырского проспекта и на проспекте Крузенштерна. Также с девяти часов вечера до 23:30 будет недоступна набережная реки Екатерингофки в направлении от Шотландской улицы к Невельской.

Напоминаем, что «ЗСД Фест» — это фестиваль, проходящий по одной из самых необычных трасс мира. На центральный участок ЗСД обычно нельзя попасть без автомобиля, а сегодня бегуны и велосипедисты смогут насладиться прекрасными видами, открывающимися с трех мостов через Неву.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД установлен новый рекорд транспортного потока за сутки.

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В Петербурге введут ограничения дорожного движения из-за «ЗСД Фест»
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