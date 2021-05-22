Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

Президент считает, что важно проявить свой дар и найти путь в жизни.

Президент России Владимир Путин принял участие в просветительском марафоне «Новое знание», в рамках которого обратился к молодежи. Он назвал Россию страну возможностей для талантливых людей. Для них, считает президент, есть все шансы проявить себя – главное это показать себя и найти путь в жизни. Об этом пишет ТАСС.

Путин убежден, что нельзя сидеть на месте и нужно постоянно двигаться вперед. В таком случае у талантливого человека все получится. Он верит, что общество «Знание» поможет молодежи в поиске себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что Россия выбьет зубы тем, кто попытается что-то у нее «откусить».