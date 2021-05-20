Путин заявил, что Россия выбьет зубы тем, кто попытается что-то у нее «откусить»

Президент отметил, что попытки посягнуть на территорию страны будут жестко пресекаться.

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки других стран посягнуть на территорию страны. Он заверил, что Россия в таком случае выбьет всем зубы за попытку что-то у нее «откусить». Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что чем сильнее государство, тем чаще будут находиться поводы ограничить его развитие. Он подчеркнул, что некоторые считают, будто Сибирь не должна принадлежать России, так как это несправедливо. Президент добавил, что страна готова защищать свои территории, но при этом не идет по пути милитаризации экономики.

«У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок «Авангард» с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин призвал наладить массовый туризм в Долину гейзеров на Камчатке.