В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин

В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин
Спасатели тушили огонь больше часа. Фото: pixabay
Пожар в лесу недалеко от Афин не получается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции фиксирует множественные очаги горения.
Пожар начался 19 мая возле поселения Схинос в Коринфии, сообщает РИА «Новости». Причина — сжигание веток в в сухую, благоприятную для возникновения пожара) погоду. За сутки Греция лишилась 2 тысяч гектаров леса.
На вечер 21 мая сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до столицы Греции. Была проведена эвакуация местных жителей. Над устранением огня работают 278 пожарных, 89 машин, 16 самолётов, 4 вертолёта.
Помощь оказывают волонтёры, водовозы и техника местного самоуправления.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в Удмуртии погибли двое взрослых и четверо детей. При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 12 лет.
афины греция крупный пожар пожар пожар леса


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выявили негативное влияние телевизора на мозг
Соседов рассказал о деталях брачных отношения Пугачевой и Киркорова
Реконструкцию Ледового побоища покажут на фестивале выпускников «Алые паруса»
В Волхове малыш угодил в реанимации после падения с пеленального столика
Из Кронштадта в Петербург отправился первый метеор
В петербургских школах прозвенел последний звонок
В Петербурге в саду Ивана Фомина продолжают свой род красношейные поганки
В Петербурге из окна многоэтажки выпала четырехлетняя девочка