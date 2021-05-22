В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин

Пожар в лесу недалеко от Афин не получается потушить третьи сутки, пожарная служба Греции фиксирует множественные очаги горения.

Пожар начался 19 мая возле поселения Схинос в Коринфии, сообщает РИА «Новости». Причина — сжигание веток в в сухую, благоприятную для возникновения пожара) погоду. За сутки Греция лишилась 2 тысяч гектаров леса.

На вечер 21 мая сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Дым от пожара доходил до столицы Греции. Была проведена эвакуация местных жителей. Над устранением огня работают 278 пожарных, 89 машин, 16 самолётов, 4 вертолёта.

Помощь оказывают волонтёры, водовозы и техника местного самоуправления.