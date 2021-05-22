В Петербурге в саду Ивана Фомина продолжают свой род красношейные поганки

Одной из причин является почти полное отсутствие тростниковых зарослей на водоеме, второй - собаки. Фото: скрин "Каждой твари по паре" "ВКонтакте"

Одной из причин является почти полное отсутствие тростниковых зарослей на водоеме, второй - собаки. Фото: скрин "Каждой твари по паре" "ВКонтакте"

В Петербурге в саду Ивана Фомина продолжают свой род удивительной красоты птицы — красношейные поганки.

Об этом сообщает кандидат биологических наук Павел Глазков в своём блоге «Каждой твари по паре» «ВКонтакте». Красношейные поганки уже несколько лет пытаются продолжить свой род на пруду в саду Ивана Фомина, не всегда им удается это сделать. Одной из причин является почти полное отсутствие тростниковых зарослей на водоеме, второй — собаки.

В этом году одна пара гнездилась в парке, и сейчас петербуржцы с волнением следят за ходом насиживания. Несколько дней назад на пруду появилась вторая пара красношейной поганки. Птицы несколько дней безуспешно пытались найти место для гнезда. Не найдя подходящего места, они улетели.

Как только на пруду начинают появляться тростниковые заросли, службы города спецтехникой вычищают всю растительность, нарушая при этом экосистему водоема. Водная растительность является кормовой базой для животных водоема, а тростниковые заросли — местом гнездования птиц.

Второй серьезной проблемой для краснокнижных поганок является свободный выгул, а точнее, купание в пруду собак. Птицы гнездятся около берега и питомцы могут побеспокоить птиц в период продолжения рода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе краснокнижного осоеда спасли от стаи ворон.