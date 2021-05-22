В Сосновом Бору под окнами дома нашли покалеченную девушку

В инциденте может быть виновен ее знакомый.

В Сосновом Бору под окнами дома найдена травмированная 25-летняя девушка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с повреждениями головы и тела. По предварительным данным, она выпала с третьего этажа. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось 21 мая на проспекте Героев. Там из окна могла выпасть девушка, после чего ей потребовалась помощь медиков. Полицейские предполагают, что к происшествию причастен 25-летний парень. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово ребенок заметил труп мужчины на дереве. Погибшим оказался 29-летний житель Петербурга. Обстоятельства инцидента выясняются.