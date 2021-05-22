В Кудрово ребенок заметил труп мужчины на дереве

Погибшим оказался 29-летний житель Петербурга. Обстоятельства инцидента выясняются.

Во Всеволожском районе Ленинградской области накануне ребенок обнаружил труп мужчины на дереве. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в Кудрово в районе Итальянского переулка. Там прогуливался девятилетний мальчик, когда заметил труп на дереве. Он рассказал об увиденном отцу, тот вызвал полицию. На данный момент установлено, что умер 29-летний житель Петербурга. Обстоятельства происшествия пока что не выяснены.

Местные жители рассказывают, что дети довольно часто гуляют около того дерева.

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