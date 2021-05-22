В Волхове малыш угодил в реанимации после падения с пеленального столика

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Волховском районе госпитализировали малыша в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он получил травмы после падения с пеленального столика. Об этом сегодня, 22 мая, пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 21 мая на улице Ломоносова. Там после падения госпитализировали полугодовалого мальчика. Врачи диагностировали у него травмы головы и переломы, состояние оценивается как тяжелое. Родители уверяют, что малыш упал с пеленального столика.

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