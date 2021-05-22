В России цены на красную икру достигли максимума за десять лет

По сравнению с прошлым готов стоимость икры выросла на треть.

Эксперт зафиксировали подорожание красной икры в магазинах на треть по сравнению с 2020 годом. Таким образом, цены достигли максимума за десять лет, о чем пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В минувшем апреле килограмм красной икры можно было купить в среднем за 4,7 тысячи рублей. В ноябре 2020 года она стоила четыре тысячи рублей. Сразу несколько бизнесменов подтвердили такую тенденцию – кто-то говорит о росте цен на 30%, а кто-то на все 50%. Один из них отметил, что икра является сезонным продуктом, поэтому неудивительно, что она традиционно дорожает в апреле и мае из-за уменьшения запасов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне к Новому году скупают шпроты и икру.