Журналисты рассказали о миллиардных хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны

Журналисты рассказали о миллиардных хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны
Подозреваемых задержали. Фото: Pixabay

Речь идет о сумму около 4,8 миллиардов рублей.

Следственный комитет России занимается расследованием уголовного дела о хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, было похищено около 4,8 миллиардов рублей. Сначала шла речь о возведении четырех объектов, затем к ним добавилось еще четыре. Под следствием сейчас находятся три человека, среди которых экс-начальник строительного управления ГУОВ, а также руководитель «М-Строя» и его зам.

Один из них при задержании долго не открывал дверь квартиры, так как уничтожал три мобильных телефона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге наказали экс-военнослужащих, виновных в хищении топлива на полмиллиона рублей.

минобороны спецобъект строительство


 

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