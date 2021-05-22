В Петербурге на ЕВРО-2020 будут задействованы полторы тысячи волонтеров

В Петербурге на ЕВРО-2020 будут задействованы полторы тысячи волонтеров
Чемпионат Европы UEFA 2020. Фото: ru.uefa.com

Еще 300 человек находятся в резерве.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что помогать в проведении чемпионата Европы по футболу будут полторы тысячи волонтеров. Еще 300 человек находятся в резерве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик сделал такое заявление во время встречи с волонтерами на стадионе «Петровский». Все добровольцы прошли тщательный отбор, также им нужно сделать прививку от коронавируса.

«Правительство города приняло решение обеспечить нашим добровольцам бесплатные питание и проезд на общественном транспорте»,

– сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург на два дня привезли Кубок чемпионата Европы по футболу 2020.

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