В Петербурге на ЕВРО-2020 будут задействованы полторы тысячи волонтеров

Еще 300 человек находятся в резерве.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что помогать в проведении чемпионата Европы по футболу будут полторы тысячи волонтеров. Еще 300 человек находятся в резерве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик сделал такое заявление во время встречи с волонтерами на стадионе «Петровский». Все добровольцы прошли тщательный отбор, также им нужно сделать прививку от коронавируса.

«Правительство города приняло решение обеспечить нашим добровольцам бесплатные питание и проезд на общественном транспорте»,

– сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург на два дня привезли Кубок чемпионата Европы по футболу 2020.