В Петербург на два дня привезли Кубок чемпионата Европы по футболу 2020

Посмотреть на него можно будет в Петропавловской крепости.

В Санкт-Петербурге сегодня, 22 мая, привезли Кубок чемпионата Европы по футболу 2020. Его доставил чемпион мира и Европы по футболу Давид Трезеге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кубок будет выставлен в Петропавловской крепости на протяжении двух дней. Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, что город активно готовится к проведению Евро-2020. На данный момент власти сделали все, чтобы упростить въезд для иностранцев, а также для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда откроется зона просмотра матчей Евро на Дворцовой площади.