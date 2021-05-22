Неограниченное число россиян смогут посещать Грецию до 31 мая

Неограниченное число россиян смогут посещать Грецию до 31 мая
Греция открывает туристический сезон с 15 мая. Фото: unsplash

Разрешение на въезд продлили до конца текущего месяца.

Власти Греции продлили до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Туристам из России не нужно будет проходить карантин и предъявлять сертификат вакцинации. Также не нужно предоставлять отрицательный результат теста на коронавируса или справку о наличии антител.

При этом в страну не могут попасть граждане третьих стран, в которых не самая лучшая эпидемиологическая обстановка. Запрет не распространяется на людей, проживающих в странах Европейского Союза и Шенгенского соглашения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян. Министр туризма Греции Харис Теохарис отметил, что страна будет принимать туристов, вакцинированных российским «Спутником V».

греция путешествия туризм


 

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