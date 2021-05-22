Бузова готова переехать в Белоруссию за гонорар в полмиллиона долларов

Бузова готова переехать в Белоруссию за гонорар в полмиллиона долларов
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Артистка стала наставницей мирового шоу «X-Фактор».

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала наставницей в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси. Такой новостью артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

Известно, что какое-то время артистке предстоит жить и работать в другой стране. Все это ради гонорара в полтора миллиона долларов. Напоминаем, что предварительный отбор вокалистов состоится до 28 мая. Ожидается, что имя победителя шоу станет известно только ближе к Новому году.

Новость о том, что Бузова станет наставницей, вызвала крайне неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что она не подходит на эту роль и можно было бы выбрать более талантливого артиста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова разозлилась из-за обвинений в фотошопе фигуры.

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