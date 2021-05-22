Всего на несколько часов распустятся бутоны «царицы ночи» в Петербурге

Субботним вечером, 22 мая в Ботаническом саду раскроются сразу восемь бутонов кактусов буквально на несколько часов, уже к утру они завянут.

На сайте Ботанического сада сообщается, что сад специально, ради того, чтобы петербуржцы увидели уникальное зрелище, будет работать в эту субботу дольше обычного.

Ведь раскроются целых восемь бутонов на двух видах кактусов рода Selenicereus, которых также называют «царицы ночи».

Данное растение обладает некой особенностью. Оно может цвести лишь одну ночь, а уже на утро завянет.

Кроме того, цветы на кактусе раскрываются обычно во второй половине мая, однако на нем появляются по одному-два цвета. В этот же раз распустятся сразу восемь, в связи с этим администрация сада решила пригласить горожан посмотреть на цветение.

«С 20:00 до 23:00 (на вход) в режиме прогулки мы готовы показать вам раскрытие восьми бутонов на двух видах: селеницереус крючковатый (Selenicereus hamatus) и селеницереус крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus)», — сообщает пресс-служба Ботанического сада.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге в Петроградском районе города 22-23 мая и 29-30 мая пройдет фестиваль тюльпанов.