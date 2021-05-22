В Приморском районе высадили каштаны и липы в память об ушедших детях

В Петербурге были посажены липы и каштаны. Фото: Pixabay.com

В Петербурге были посажены липы и каштаны. Фото: Pixabay.com

В Петербурге в Приморском районе города в рамках акции «Росток памяти» создали целую аллею из каштанов и лип.

В Приморском районе на Фермерском пруду на пересечении дороги на Каменку и Парашютной улицы высадили 27 каштанов и четыре липы.

Так, акция «Росток памяти» проводится в память об умерших детях. Родители чтут воспоминания, в связи с чем высаживают деревья.

Известно, что такое мероприятие проходит вот уже четвертый год. Главная ее цель — это привлечения внимания общества к проблемам перинатальной смертности.

Администрация Приморского района сообщает, что акцию поддержали петербургское государственное учреждение «Курортный лесопарк» и благотворительный фонд «Свет в руках». Кроме того, саженцы деревьев были специально отобраны экспертами. Они должны были дополнять зеленую картину города.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге в Петроградском районе города 22-23 мая и 29-30 мая пройдет фестиваль тюльпанов.