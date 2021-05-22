Стало известно, какое место заняла Манижа на «Евровидение»

Стало известно, какое место заняла Манижа на &#171;Евровидение&#187;
Манижа выступила в финале "Евровидения". Фото: скриншот Instagram

Певица Манижа на международной музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» заняла 9 место.

Представительница России Манижа прошла в финал «Евровидение-2021», однако заняла девятую строчку на конкурсе.

Известно, что первый полуфинал состоялся во вторник вечером на арене Ahoy в Роттердаме, затем девушка прошла в уже в финал конкурса.

Представительница России Манижа назвала планом победы в финале «Евровидения- 2021» сохранение индивидуальности. По словам певицы, именно это делает человека успешным.

После выступления в финале в комментариях в Сети фанаты восторгались выступление конкурсантки. Многие писали, что песня и манера исполнения Манижи вызывает мурашки по коже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне оценили выступление Манижи в финале «Евровидения».

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