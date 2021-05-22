Врач Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта

Мясников посоветовал следить за зрением, потому что "мушки" могут свидетельствовать об инсульте. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников посоветовал следить за зрением, потому что "мушки" могут свидетельствовать об инсульте. Фото: кадр из видео Youtube

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, резко начавшиеся проблемы со зрением могут быть признаком инсульта.

В эфире телеканала «Россия 1» Александр Мясников отметил, что задуматься стоит тогда, когда «мушки» перед глазами наступают вместе с размытостью или даже болью. Специалист объясняет, что необходимо, как можно скорее обратиться к врачу.

Эксперт сказал, что если случаются какие-либо выпадения полей зрения, то важно срочно посетить доктора. Ведь оба варианта неутешительные. Это может быть и инсульт, и другая серьезная симптоматика.

Особенно внимательными к своему здоровью стоит быть людям, которые пребывают в группе риска. Это касается пожилых, гипертоников, диабетиков.

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