Певица Манижа объяснила свое выступление в финале «Евровидения»

Исполнительница «Русской женщины» Манижа рассказала, что на песенном конкурсе «Евровидение» выложилась на все 100%.

Конкурсантка от России певица Манижа, комментируя свое выступление в финале «Евровидения», сказала, что гордится результатом. Известно, что группа из Италии Måneskin заняла 1-ое место в музыкальный конкурсе.

Манижа оказалась только на девятой строчке, набрав 204 балла. Российская певица отметила, что гордится собой. По ее мнению, она не закончит говорить о красоте и о силе русских женщин.

В эфире Первого канала девушка заявила, что ей важно постоянно напоминать о прелести русских женщин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи.