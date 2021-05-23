Два человека пострадали в ДТП на севере КАД

Два человека пострадали в ДТП на севере КАД
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На северном участке КАД произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Авария произошла на 20-м километре внешней стороны вечером 22 мая. Столкнулись легковушка и грузовик.

В результате ДТП пострадали два человека — мужчина и женщина, сообщает 78.ru. Машины получили серьезные повреждения. На место происшествия прибыли спасатели и скорая.

«Серьезная авария на 20-м километре внешней стороны КАД, немного не доезжая до ТЦ «Китай Город». Разбитые машины стоят в разных полосах»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дорожно-транспортном происшествии, случившемся на Обводном канале, пострадал 8-месячный ребёнок. В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло ДТП, в результате которого 8-месячный малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

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